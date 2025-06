G7 Canada, al via il vertice. Guerra Iran-Israele al centro dei lavori

Inizia oggi il summit a Kananaskis, sulle Montane Rocciose canadesi. Si annuncia un vertice ad alta tensione sui conflitti in Medio Oriente, su quello in Ucraina e sui dazi. Pesa l’incognita Trump, che vedrà Zelensky domani. Per la premier Meloni una serie di incontri bilaterali

Trump è atterrato alcune ore fa in Canada per partecipare al G7. È stato ufficializzato che a margine del vertice avrà un incontro con Volodimir Zelensky, in arrivo domani. È previsto un bilaterale anche con la presidente del Messico Claudia Sheinbaum. Mentre oggi comincerà la sua giornata incontrando alle 9 locali (le 17 in Italia) il premier canadese Mark Carney, il padrone di casa. Trump è accompagnato nella missione in Canada dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario al Tesoro Scott Bessent, dal rappresentante per il Commercio Usa Jamieson Greer, dal capo dei consiglieri economici del presidente Kevin Hassett, dalla chief of staff Susie Wiles e dal suo vice Stephen Miller, oltre che dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

I messaggi del tycoon hanno spiazzato e preoccupato le diplomazie degli altri membri del G7, allineati sul diritto di Israele a difendersi ma anche sulla necessità di una de-escalation e di un negoziato da non affidare di certo a Putin, ritenuto l'aggressore dell'Ucraina. Gli europei sembrano decisi a chiedere al presidente americano di scoprire le sue carte, le sue reali intenzioni. Il rischio è quello di un "G6 contro Trump", come titola Politico. Con la sfida aperta di Emmanuel Macron, che alla vigilia ha visitato la Groenlandia "in solidarietà europea" contro le mire annessionistiche di Trump tycoon. La scommessa, quindi, è quella di evitare ulteriori fratture in quello che è il primo banco di prova dell'unità delle sette maggiori economie occidentali dopo il ritorno di The Donald alla Casa Bianca.

Il ruolo di Meloni

Cruciale il ruolo che potrebbe svolgere la premier Giorgia Meloni, la leader più vicina a Trump, che sta spingendo per una linea condivisa. Gli sherpa, soprattutto quelli europei, sono al lavoro per trovare una posizione comune e discutere come rispondere anche all'appello lanciato dal presidente israeliano Isaac Herzog ai leader del G7: "Dovrebbero essere tutti con noi, perché se volete eliminare le testate nucleari, è meglio che lavoriate insieme, con noi, che vi assicuriate che l'Iran non raggiunga la sua capacità (in termini di risorse per l'atomica), che la nostra regione possa passare alla pace e al dialogo, alla coesistenza e al riavvicinamento". Difficile però immaginare che i sette grandi si esprimano sul conflitto tra Israele e Iran senza spendere una parola su quelli in Ucraina e a Gaza, sui quali per ora non è prevista alcuna dichiarazione.

Dai dazi alla guerra in Ucraina

Nessuno sa che piega prenderà questo summit, che rischia di essere più una serie di bilaterali che una tavola rotonda. Neppure sui dazi, anche se la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sta cercando di spianarsi il terreno in vista di un atteso bilaterale grazie a "un'ottima telefonata con il presidente Trump", nella quale ha ribadito il suo impegno "a raggiungere un buon accordo prima del 9 luglio", come ha scritto su X. Ma i due hanno parlato anche "della situazione geopolitica tesa in Medio Oriente e della necessità di uno stretto coordinamento dell'impatto sui mercati energetici", nonché "della situazione in Ucraina, dell'imperativo di un cessate il fuoco e della necessità di mantenere la pressione sulla Russia". E nell'agenda ha messo una conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo per cercare di dettare una linea comune degli europei sui dossier più spinosi. Strada in salita, infine, per Zelensky, atteso martedì nell'Alberta, che incontrerà Trump in un bilaterale.