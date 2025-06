Estate 2025, 10 libri per bambini 0 a 8 anni perfetti per le vacanze

La pausa dalla scuola è ormai iniziata per i più piccoli. L'estate può essere l'occasione per riscoprire l’importanza di leggere dei bei libri, soprattutto per i bambini da 2 a 8 anni. Ecco 10 libri da consigliare ai bambini solo per riaccendere la passione per la lettura attraverso racconti e storie che stimolino a scoprire se stessi, gli altri e il mondo