Case in vendita in Nuda proprietà, cos'è e cosa significa

Questa scelta di investimento deve essere fatta da chi non ha fretta di entrare in possesso dell'immobile. Per tutelarsi è opportuno inserire nel contratto una clausola di prelazione per evitare che l'usufruttuario ceda o venda a terzi l'usufrutto del bene in questione, cosa possibile dato che rientra nei suoi diritti. Bisogna inoltre ricordare che l'usufruttuario può mettere in affitto una porzione dell'immobile o anche la sua totalità e sarà l'unico a trarne una rendita, mettendo il nudo proprietario di fronte al rischio di avere degli inquilini indesiderati