Prezzo oro, come cambierà dopo accordo dazi Usa-Cina: l’analisi

Con circa il 7% delle partecipazioni globali in Etf sull'oro, la quota dell'Asia, sottolinea l'analista, “rimane relativamente modesta nonostante il recente aumento delle partecipazioni, il che suggerisce che vi sia un margine significativo di crescita per le partecipazioni globali in Etf sull'oro. In assenza di opzioni di investimento interessanti a livello nazionale, riteniamo che le condizioni per un aumento degli acquisti di oro siano particolarmente favorevoli in Cina".