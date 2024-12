Natale, aumentano i prezzi dei voli. Biglietti già oltre i 600 euro

Introduzione

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, decollano i prezzi dei voli. I costi dei biglietti hanno già sfondato la soglia dei 600 euro a passeggero per alcune tratte, come afferma Assoutenti.

Non solo. Gli extra-costi coinvolgono anche i servizi connessi ai voli (dal bagaglio a mano alla scelta del posto a sedere, dal check-in automatico agli accessi prioritari a gate e controlli di sicurezza) portando ad aumenti fino al 443% delle tariffe base proposte al pubblico, come segnala la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo