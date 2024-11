Sicilia Express, il treno che parte da Torino e arriva a Messina

Un treno low cost che collega l’Italia da Nord a Sud: si chiama “Sicilia Express” ed è l’iniziativa del governatore dell’isola Renato Schifani in collaborazione con la società controllata dal gruppo Ferrovie dello Stato che offre un mezzo alternativo ed economicamente accessibile per il periodo natalizio. Il treno - come reso noto dalla Regione siciliana - partirà il prossimo 21 dicembre da Torino e toccherà alcune tra le principali città della Penisola fino ad arrivare a Messina. Ritorno previsto il 5 gennaio 2025. Come spiegato dal presidente Schifani, “il governo regionale sta mettendo in campo ogni intervento possibile per supportare tutti quei siciliani, lavoratori o studenti, che per scelta o per necessità vivono nel Nord Italia e desiderano raggiungere i propri cari per trascorrere assieme le festività natalizie”. Il governatore ha anche ricordato che sono in atto anche misure contro il caro voli, misure che la Regione intende continuare a rafforzare. “Sono fiducioso - ha detto ancora Schifani - e penso che in molti apprezzeranno questa modalità di spostamento e magari riscopriranno il treno come valido e comodo mezzo di trasporto anche per lunghi viaggi. L'auspicio è di poter ripetere questa esperienza anche in altri periodi dell'anno”.