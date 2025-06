Daniela Santanchè, oggi nuova udienza del caso Visibilia: il punto

Si torna oggi in aula per una nuova udienza del processo per falso in bilancio sul caso Visibilia. Il procedimento, iniziato con dei rallentamenti, vede la parlamentare Daniela Santanchè imputata con altre 16 persone. Lo scorso 15 aprile il Tribunale di Milano aveva disposto che venissero riscritti i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali e alla società le carenze nel modello organizzativo. In base alla nuova giurisprudenza, alla prima udienza era stato chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione.

Il filone della truffa all’Inps

Dopo la decisione della Cassazione di dichiarare la competenza della magistratura di Milano a giudicare Santanchè, era stata invece rinviata al 20 maggio l'udienza preliminare del filone sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps e il caso della cassa integrazione nel periodo Covid, che sarebbe stata ottenuta indebitamente. Il procedimento, in fase di udienza preliminare, è a carico della ministra, dell'ex compagno Dimitri Kunz, dell’ex collaboratore Paolo Giuseppe Concordia e delle due società del gruppo fondato dalla senatrice di FdI. Visibilia Editore ha già chiesto di patteggiare e le due società hanno risarcito l'Inps.

Cosa è successo nell’udienza

Paolo Giuseppe Concordia, ex collaboratore esterno "con funzione di gestione del personale" di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, due società del gruppo editoriale fondato dalla ministra del Turismo, che nel 2022 ha dismesso le cariche, il 20 maggio ha messo a verbale che "le decisioni sui pagamenti ai dipendenti, compreso il capitolo della cassa integrazione, le gestivo io, me ne sono occupato io della Cig", ha spiegato. In sostanza, Concordia, imputato assieme alla senatrice di FdI, si è assunto la responsabilità della vicenda della cassa integrazione nel periodo Covid, di fatto scagionando Santanchè. Secondo l'accusa, invece, la ministra e Kunz, sarebbero stati "consapevoli" del presunto raggiro. La gup ha fissato per il 9 luglio l'udienza in cui i pm interverranno per ribadire la richiesta di processo. Poi, sarà fissata un'altra data almeno per le discussioni delle difese. E in quell'udienza la ministra potrebbe presentarsi di fronte alla gup per rispondere alle domande e dire la sua per la prima volta in uno dei procedimenti del “pacchetto Visibilia”. È possibile, in questo quadro, che l'udienza preliminare si concluda con la decisione dopo la pausa estiva.