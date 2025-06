Odio online e apologia della Shoah: indagato minore, due perquisiti

Coinvolti anche minorenni nel Friuli Venezia-Giulia. Si tratta dei promotori di un gruppo finalizzato "alla propaganda e all'istigazione a delinquere" per motivi di odio razziale "anche mediante l'apologia della Shoah" ascolta articolo

Un ragazzo 17enne, nel Comasco, è stato indagato e sottoposto a una misura restrittiva dell'uso del web per due mesi dalla Polizia di Stato, e due altri minorenni sono stati perquisiti quali promotori di un gruppo finalizzato "alla propaganda e all'istigazione a delinquere" per motivi di odio razziale "anche mediante l'apologia della Shoah". Le due perquisizioni sono state operate in Friuli Venezia-Giulia nei confronti di un presunto membro del gruppo e a un terzo minorenne "possibile possessore di armi" nella zona del Comasco. I tre appartengono ad ambienti dell'estrema destra radicale e suprematista, con richiami a fascismo e nazismo sul web.

"Apologia della Shoah" La misura cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e dispone per il 17enne, incensurato e mai segnalato, cittadino italiano con una famiglia di origine turca, il "divieto di utilizzo di strumenti per l'accesso al web per due mesi". Secondo le indagini è il promotore di un gruppo "finalizzato alla propaganda e all'istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l'apologia della Shoah" ma sul web venivano diffuse anche idee fasciste e omofobe. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e condotta dalla Sezione antiterrorismo di destra della Digos di Milano e Como, in sinergia con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, ha preso avvio dal monitoraggio sul web degli ambienti dell'estrema destra radicale e suprematista. Così è stata individuata una piattaforma social di un gruppo, amministrato dall'indagato "di esplicita ispirazione fascista - precisa la questura di Milano - e con aperti richiami al nazismo, nel cui ambito il minore ha svolto attività di propaganda, anche di tenore marcatamente xenofobo, omofobo ed antisemita, e reclutamento di giovani e giovanissimi".