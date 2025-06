Amerigo Vespucci, Mattarella a Genova per la tappa finale del tour

La nave scuola della Marina Marina ha ormeggiato al ponte Parodi per la tappa finale del suo tour mondiale. A Genova è stato allestito il palco per la cerimonia che chiuderà ufficialmente i due anni di navigazione in giro per il mondo, a cui partecipano anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto ascolta articolo

L'Amerigo Vespucci è arrivata a Genova. La nave scuola della Marina Marina ha ormeggiato al ponte Parodi, nel cuore del capoluogo ligure, per la diciottesima e ultima tappa del suo tour mondiale. Si tratta della fase finale del giro del globo che, iniziato il 1° luglio 2023, ha toccato 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti nel mondo e 18 porti nel Mar Mediterraneo. Sul ponte Parodi è stato allestito il palco per la cerimonia che chiuderà ufficialmente i due anni di navigazione in giro per il mondo. All'evento, che celebrerà in concomitanza anche la Giornata della Marina Militare, partecipa anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Presenti all'evento anche le Frecce Tricolori.

©Ansa

Mattarella: “La Marina è un'eccellenza, volto di un'Italia che si fa carico” "Le donne e gli uomini della Marina Militare rappresentano un'eccellenza, il volto di un'Italia che si fa carico, con alto senso di responsabilità, della missione di contribuire a salvaguardare la pace e la sicurezza, in aderenza ai valori costituzionali”, ha scritto il presidente Mattarella in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra, Enrico Credendino. “Nel giorno della vostra festa, mentre saluto la Bandiera, rivolgo il primo pensiero alla memoria dei marinai caduti che hanno testimoniato con il sacrificio della vita la loro dedizione alla Patria", ha aggiunto il Capo dello Stato. Mattarella: “La tradizione marinara nutre l'immagine dell'Italia” Commentando l'ultima tappa del tour mondiale della nave scuola, Mattarella ha ribadito: "La lunga tradizione marinara, rappresentata idealmente dalla Nave Scuola Amerigo Vespucci che proprio oggi, a Genova, termina una impegnativa campagna navale di particolare rilevanza, ha nutrito la crescita di competenze preziose e dell'immagine dell'Italia”. Poi ha concluso: “In questo giorno di festa, mi è grato rivolgere a tutto il personale militare e civile - in servizio e in congedo - e alle loro famiglie, l'apprezzamento della Repubblica per il quotidiano impegno e il senso del dovere dimostrati in ogni circostanza. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica". Leggi anche Tour Vespucci: tappa finale a Genova nella Giornata della Marina

©Ansa