Prezzi Natale, torrone cioccolato a +30%. Salgono pandoro e panettone

Introduzione

Il Codacons ha monitorato i listini al dettaglio dei tipici dolci natalizi, per capire le variazioni di prezzo. Il quadro che ne emerge è diversificato e cambia a seconda dell’articolo scelto. Quest’anno, per esempio, acquistare il pandoro o il panettone non sarà una spesa significativa, a meno di non scegliere un prodotto artigianale firmato da chef famosi. Il torrone al cioccolato, invece, subirà rincari, in gran parte dovuti alla crisi del cacao.