Costo della vita, chi vive solo spende quasi il doppio di una famiglia

Introduzione

Lo indica l'analisi condotta dalla Coldiretti su dati Istat e diffusa in occasione del Single's Day, la giornata internazionale dedicata ai single che si celebra l'11 novembre. I dati mostrano che gli 8,8 milioni di individui che in Italia vivono da soli affrontano un costo della vita quasi doppio (+80%) rispetto a quello per ciascun membro di una famiglia media di tre persone.