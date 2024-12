Avvento nel Salisburghese, viaggio tra i mercatini di Natale del land

Introduzione

Il profumo delle frittelle di mele, dei biscotti alla cannella e del Glühwein, il tipico vino caldo speziato, pervade le cittadine del Salisburghese, land dell’Austria meridionale, che in questo periodo dell'anno vive la magia dei tanto attesi mercatini di Natale. Tra i più antichi in Europa (i primi si svolsero nel XV secolo) e tra i più suggestivi, i mercatini natalizi di Salisburgo invitano i visitatori a immergersi nel calore della tradizione. A contribuire alla lunga tradizione dei festeggiamenti dell'Avvento in questa zona dell'Austria è stata sicuramente anche la musica. Il 24 dicembre 1818, infatti, fu suonata per la prima volta, nella piccola chiesa di St. Nikolaus di Oberndorf, Stille Nacht ("Astro del ciel"), una delle più celebri canzoni natalizie, il cui testo fu scritto proprio da un giovane prete salisburghese.