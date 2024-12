Introduzione

Anche quest'anno torna l'eterno dilemma per il consumatore che ama il panettone: meglio quello artigiale/gourmet o industriale? La differenza sta nel prezzo e nel tipo di ingredienti: il primo, infatti, presenta costi elevati (fino addirittura a 80 euro, per via della corsa al rialzo) ma è fatto da burro pregiato, uova fresche e lievitazione naturale, con innegabili risvolti positivi su consistenza e gusto; il secondo invece presenta prezzi decisamente accessibili (anche 5 euro) ma è realizzato con margarina, aromi artificiali e conservanti, con il rischio di essere meno appetitosi ma soprattutto meno salutari.



Cosa scegliere quindi? Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana e nutraceutica alla Lum (Libera Università Mediterranea), ritiene che il giusto compromesso sia quello di optare per produttori in grado di fornire un buon equilibrio tra qualità e prezzo, valorizzando realtà produttive locali che non rincarino eccessivamente il prezzo finale, magari solo per il peso di un brand griffato.