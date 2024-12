Canzoni di Natale, quali sono le più redditizie? LA CLASSIFICA

Tra le canzoni più iconiche del periodo c'è sicuramente All I want for Christmas is you di Mariah Carey, che conta 16 milioni di copie (la seconda canzone di Natale più venduta di sempre) e 400 mila dollari di ricavi medi l’anno. Portata al successo nel 1994 dalla cantante newyorkese, All I want for Christmas is you è anche una canzone contesa tra i due autori, Mariah Carey e Walter Afanasieff, con la prima che sostiene di lavorarci da quando era ragazzina, e il secondo, un produttore americano, che invece smentisce evidenziando la complessità armonica del brano.