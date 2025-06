Bezos - La storia di un genio, cosa sapere sul biopic su Prime Video

Bezos - La storia di un genio, il cui titolo originale è Bezos the beginning, è un film liberamente tratto da Zero to Hero, Biographies for young readers: The Story of Jeff Bezos, libro pubblicato nel 2021.

Bezos, che è un laureato di Princeton in Ingegneria elettronica, non veniva proprio da zero, come suggerisce il titolo del libro (che è un'opera rivolta ai bambini). Aveva idee e un gruzzolo di risorse da investire nel suo progetto che agli inizi - come è noto - mirava a creare una grande libreria da cui era possibile fare acquisti da remoto. La pellicola è interessante per il pubblico che voglia approfondire il momento in cui inizia la storia di Amazon consapevole di quanto avverrà in seguito.