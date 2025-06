Poveri noi, il film con Paolo Ruffini, Ricky Memphis e Ilaria Spada

Il film Poveri noi racconta la storia di Edoardo Mariani e Ottavio Crocetti, due amici inseparabili ai tempi del liceo negli anni ’90, la cui amicizia si spezza bruscamente a causa di un tradimento sentimentale. Decenni dopo, i due si ritrovano cambiati e distanti. Edoardo è diventato un imprenditore benestante, vive con la moglie Giovanna e i loro tre figli – Giacomo, Emma e Lidia – in una condizione di lusso e agio. Ottavio, invece, conduce una vita più modesta in un paese di provincia insieme alla moglie Rosa, che lavora come collaboratrice scolastica, e alla loro figlia adolescente Giulia.

La svolta arriva quando Edoardo, a causa di investimenti sbagliati, perde tutto. L’ex magnate è costretto a rivolgersi all’amico di un tempo, ora unico sostegno possibile, e ad accettare controvoglia il suo aiuto. La famiglia Mariani si trasferisce così in un piccolo sottoscala in un quartiere popolare, lontano dagli agi cui era abituata. Proprio in questo contesto, chi un tempo era oggetto di scherno si rivela essere fonte di accoglienza e solidarietà, dando vita a una nuova rete di relazioni umane e familiari.