Glastonbury Festival 2025, cosa sapere

Introduzione

Il Glastonbury Festival è il celebre appuntamento musicale in programma nel Regno Unito. Nel corso degli anni l’evento ha assunto sempre maggior popolarità a livello internazionale fino a radunare centinaia di migliaia di spettatori da ogni angolo del mondo. Tra gli headliner del 2025 segnaliamo Olivia Rodrigo, The 1975, Raye, i Kaiser Chiefs e Rod Stewart. Presenti tanti artisti sugli altri palchi: da Jade a Tom Odell passando per Gracie Abrams e Charli XCX