Natale, oltre 18 milioni italiani in viaggio: giro affari da 14,7 mld

La magia del Natale si avvicina e, con lei, anche la voglia di trascorrere le vacanze in qualche meta suggestiva, tra mercatini natalizi, città d'arte illuminate e montagne innevate. Secondo i calcoli di Federalberghi, 18 milioni e 300mila italiani si sposteranno per le festività di fine anno 2024. Di questi, 7 milioni e 600mila partiranno per la vacanza di Natale, 4 milioni e 700mila per quella di Capodanno e 1 milione per l'Epifania. Ci sarà anche chi opterà per la “vacanza lunga”, comprende almeno 11 giorni di festa: i numeri parlano di 5 milioni di 300mila italiani. Secondo Federalberghi, quest'anno i viaggi e gli spostamenti natalizi degli italiani produrranno un giro di affari complessivo di 14,7 miliardi di euro.

Gli italiani in viaggio a Natale

"Quello del 2024 si è rivelato un calendario turisticamente felice per le festività natalizie”, afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sottolineando che “a dispetto del ponte mancato in occasione della festa dell'Immacolata dell'8 dicembre scorso, capitata di domenica, le festività principali del 25 e del 26 dicembre cadranno invece nel mezzo della settimana, offrendo così una ghiotta opportunità per programmare una partenza. Ma non è tutto: anche l'attesissimo giorno di Capodanno cadrà di mercoledì, consentendo così di inglobare la vacanza quasi in coda al fine settimana. Non da ultimo, anche il 6 gennaio 2025 ha una buona collocazione per regalare una pausa dal lavoro più ampia, poiché capiterà di lunedi". Bocca aggiunge poi: “Siamo consapevoli che al momento vi sia una flessione del turismo italiano, mentre aumentano le presenze del turismo straniero. Viviamo con apprensione il fatto che il 35% di coloro che hanno rinunciato a viaggiare in occasione del Natale abbia motivato la propria scelta con la mancanza di risorse economiche. Il freno al movimento turistico interno sembra essere la diretta conseguenza dell'aumento del costo della vita. Una difficoltà che, più in generale, rende tutti gli italiani più parsimoniosi e dunque più attenti alle spese dedicate al viaggio".

L'allarme del Codacons

In vista delle vacanze natalizie, il Codacons ha denunciato il caro-prezzi dei viaggi, dai trasporti ai pacchetti vacanza, sottolineando anche la diminuzione del numero di italiani in vacanza nel periodo delle festività (-800mila persone). Secondo il coordinamento delle associazioni per la difesa dei diritti dei consumatori, chi si concederà un viaggio per la fine dell'anno taglierà il numero di notti fuori casa. Come rimarca il Codacons, i dati Istat, nell'ultimo mese, evidenziano un aumento generale dei prezzi dei trasporti: da voli europei, rincarati dell'8,5% su base annua, ai traghetti (+8,8%), fino ai treni (+3,9%). Anche i pacchetti vacanza hanno registrato aumenti medi del 13,4% e gli alberghi del 6,1%. "Incrementi di prezzi e tariffe del tutto ingiustificati, considerato che non esistono più le condizioni, a partire dal caro-energia, che avevano portato gli anni scorsi a pesanti ritocchi dei listini", afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.