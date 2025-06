Btp Green e 5 anni, richieste record per Titoli di Stato

Il MEF ha affidato a sei istituti finanziari internazionali il mandato per un’emissione sindacata in dual tranche, che comprenderà due importanti operazioni: l’introduzione di un nuovo BTP a 5 anni, con scadenza 1° ottobre 2030, e la riapertura del BTP Green 2037, già collocato nel maggio 2024 con cedola al 4,05%

Boom di richieste. La domanda per il Btp Green ottobre 2037 e il nuovo cinque anni ottobre 2030, collocati tramite sindacato di banche per rispettivamente cinque e dodici miliardi, è stata di "oltre 210 miliardi di euro". Lo comunica il Mef in una nota. L'emissione "dual tranche" ha visto rendimenti pari al 2,768% per il cinque anni e del 3,692% per il Btp Green.