Consumi, vendite al dettaglio di aprile +0,7% su mese

Ad aprile si stima, per le vendite al dettaglio, un lieve aumento rispetto al mese precedente in valore (+0,7%) e in volume (+0,5%). Su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e dell'1,9% in volume. A darne l’annuncio è l'Istat, nel suo aggiornamento mensile, sottolineando che si tratta della variazione più marcata da giugno 2023. La crescita riguarda esclusivamente il settore alimentare, resa possibile soprattutto per merito degli acquisti pasquali.