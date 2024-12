Feste, in strutture ricettive italiane attesi 16,3 milioni di turisti

Introduzione

Con le vacanze alle porte, arrivano anche le stime sul turismo in Italia. Secondo l’analisi del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, nelle strutture ricettive italiane sono attese circa 16,3 milioni di presenze: un dato in flessione dell’1,5% rispetto allo scorso anno, anche per una riduzione dei visitatori stranieri. Secondo Coldiretti, tra Natale e Capodanno saranno 11,5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per trascorrere le feste fuori casa. Città d'arte e località montane sono le mete più gettonate