Natale 2024, il prezzo dei voli nazionale sale del 1.000%. L’indagine

Introduzione

Altroconsumo ha realizzato un’indagine con cui ha confrontato i costi dei voli (andata e ritorno) in partenza da Milano e Roma e verso 12 destinazioni in periodi festivi e non festivi, per monitorare le alterazioni dei costi durante le vacanze. In totale ha controllato 500 prezzi. Si alzano soprattutto i viaggi in Italia, con aumenti del 225% in media. L’associazione di consumatori ha fatto sapere che invierà i risultati dell’indagine all’Antitrust che sta svolgendo un'indagine conoscitiva proprio sui prezzi dei voli per Sicilia e Sardegna e sull’uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo per le due Isole