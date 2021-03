Covid, Merkel: “Germania in nuova pandemia a causa delle varianti”

La cancelliera: "Abbiamo un nuovo virus, molto più letale, infettivo e contagioso per più tempo". Misure restrittive fino al 18 aprile, tra l'1 e il 5 chiusa la maggior parte dei negozi e annullate le funzioni religiose

La Germania è entrata in una "nuova pandemia" a causa della diffusione delle varianti del Covid-19. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel annunciando misure restrittive più severe al termine di una maratona di colloqui, conclusa nella notte, con i leader regionali. "Abbiamo un nuovo virus. E' molto più letale, molto più infettivo e contagioso per molto più tempo", ha detto Merkel in una conferenza stampa a Berlino. La cancelliera ha inoltre annunciato un lockdown fino al 18 aprile, che sarà rafforzato durante il fine settimana di Pasqua (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).