Papa Francesco, il Vaticano: "Per lui notte tranquilla, riposa"

Papa Francesco ha trascorso una "notte tranquilla" e "riposa". Lo comunica la Sala stampa vaticana. Il Pontefice si trova al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale emersa in seguito alle complicazioni di un’infezione polimicrobica. Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili: è la testimonianza di "una buona risposta alla terapia", come annunciato ieri sera. Bergoglio registra pertanto "un graduale, lieve miglioramento". Come nelle scorse domeniche, anche oggi il testo dell'Angelus sarà diffuso in forma scritta.

La giornata di ieri

Il bollettino diffuso ieri sera, oltre a dare conto del "lieve miglioramento", specifica anche che il Santo Padre "è sempre rimasto apiretico. Sono migliorati gli scambi gassosi e gli esami ematochimici ed emocromocitometrici si confermano stabili. I medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata". Ieri mattina Francesco, "dopo aver ricevuto l’Eucarestia, si è raccolto in preghiera all'interno della Cappellina dell'appartamento privato, mentre il pomeriggio ha alternato il riposo alle attività lavorative".

Il messaggio sulla tutela della vita

"Vi incoraggio a portare avanti la tutela sociale della maternità e l'accoglienza della vita umana in ogni sua fase". Così Papa Francesco nel messaggio ai partecipanti al pellegrinaggio del Movimento per la Vita, pronunciato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin durante la messa nella Basilica vaticana. Dopo aver denunciato la diffusione della "cultura dello scarto", Francesco ha sottolineato che "c'è ancora e più che mai bisogno di persone di ogni età che si spendano concretamente al servizio della vita umana, soprattutto quando è più fragile e vulnerabile. Perché essa è sacra, creata da Dio per un destino grande e bello". E perché, ha evidenziato, "una società giusta non si costruisce eliminando i nascituri indesiderati, gli anziani non più autonomi o i malati incurabili".