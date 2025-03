Giubileo del Mondo del Volontariato 8 e 9 marzo 2025

L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa.

Il prossimo week-end

Sabato 8 e domenica 9 marzo si svolgerà il Giubileo del mondo del volontariato. Due giornate per ricordare il ruolo svolto dagli animatori della carità, dagli operatori sociali, dalle organizzazioni no-profit, dalle Ong e da chiunque si impegni come volontario nelle organizzazioni che si adoperano a favore della giustizia sociale e della comunità. In questo momento particolare, inoltre, un’ulteriore occasione per esprimere in modo comunitario la preghiera per la salute di Papa Francesco.