Giubileo degli Artisti a Roma dal 15 al 18 febbraio: le iniziative

Un programma che spazia dalle mostre allestite per l’occasione, alla Messa celebrata da Papa Francesco domenica 16 nella Basilica di San Pietro. Il Papa inoltre il 17 febbraio si recherà a Cinecittà per incontrare artisti e operatori del cinema e sarà la prima volta in cui un pontefice varcherà le soglie della città del cinema

Come si legge in una nota del Dicastero per la Cultura e l’Educazione “La Chiesa cattolica sta celebrando il 25° Giubileo della storia, che il Santo Padre Francesco ha scelto di porre sotto il tema della Speranza. L’Anno Santo si organizza anche attraverso un calendario di appuntamenti tematici, fra i quali spicca il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, che si celebrerà a Roma dal 15 al 18 febbraio 2025. Sognare nuove versioni del mondo, introducendo novità nella storia e mettendo al mondo qualcosa che così non si era mai visto“.

L'apertura il 15 febbraio

Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura si aprirà sabato 15 febbraio, con l’incontro di respiro internazionale dal titolo "Sharing Hope – Orizzonti per il Patrimonio Culturale" realizzato con la stretta collaborazione dei Musei Vaticani. I responsabili di alcune tra le più prestigiose istituzioni artistiche e museali del mondo si riuniranno per esplorare nuovi linguaggi e strategie per la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio religioso e artistico.