Papa Francesco, gli aggiornamenti sulle condizioni: "Notte tranquilla"

"La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando". Lo ha comunicato questa mattina la Sala stampa vaticana dopo che ieri - in assenza del bollettino medico che sarà invece di nuovo diffuso stasera - la giornata del Pontefice è trascorsa "tra riposo, preghiera, le terapie prescritte e la fisioterapia - sia motoria che respiratoria -, e un po' di lavoro". Oggi si sapranno anche le modalità di svolgimento dell'Angelus di domenica - se sempre con diffusione in forma scritta come nelle ultime tre occasioni -, in che modo Bergoglio parteciperà agli esercizi di Quaresima, "in comunione spirituale" con la Curia, programmati a partire da domenica pomeriggio, e se sarà effettivamente sua l'omelia che il cardinale Michael Czerny, suo delegato per la celebrazione, leggerà nella messa in Piazza San Pietro, domenica mattina, per il Giubileo del Volontariato.

La prognosi rimane riservata

Ieri in mattinata il Pontefice - essendo anche un venerdì di Quaresima - "è stato circa 20 minuti in cappella per un momento di preghiera", prima di riprendere "l'attività lavorativa nel corso della giornata". La condizione clinica di Bergoglio resta dunque "quella già descritta giovedì", una condizione che i medici continuano a definire in questo momento "stabile" anche se "resta il quadro di complessità e la prognosi rimane riservata, con tutti i rischi che questo presuppone e che rimangono". Ecco perché, ha anche spiegato la Sala stampa vaticana, "all'interno di questo contesto il quadro è di complessità". La Sala stampa ha confermato che il Papa sta proseguendo la terapia dei giorni scorsi: "Per quanto riguarda la somministrazione di ossigeno al Papa, continua l'alternanza tra notte e giorno: ventilazione meccanica di notte con la mascherina e ossigenazione ad alti flussi durante il giorno, tramite le cannule al naso". A quanto trapela dalle fonti d'Oltretevere, quello attuale può definirsi quindi "un momento di attesa, per capire come sta andando la situazione". In sostanza i medici starebbero un po' "aggiustando il tiro secondo come evolvono la condizioni del Pontefice". E per questo "c'è bisogno di tempo".