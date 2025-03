Il Papa parla ai fedeli per la prima volta dal giorno del suo ricovero: il messaggio audio

"Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie". Queste le parole del Pontefice, contenute in un breve messaggio audio in spagnolo trasmesso intorno alle 21 di questa sera, prima del rosario in Piazza San Pietro, guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime

Papa Francesco, nella sua camera al Policlinico Gemelli, ha registrato oggi un audio in cui ha voluto ringraziare i fedeli per le tante preghiere di questi giorni per la sua salute. L'audio è stato trasmesso intorno alle 21 di questa sera, prima del rosario in Piazza San Pietro, guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (L'ULTIMO BOLLETTINO MEDICO SULLE SUE CONDIZIONI).

Le parole del Pontefice

"Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie". Queste le parole registrate dal Pontefice nel breve messaggio audio in spagnolo, attraverso il quale il Santo Padre ha voluto ringraziare per i numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, dopo il suo ricovero al Gemelli di Roma. "Carissimi confratelli e consorelle, prima di iniziare tutta la preghiera mi hanno chiesto di condividere con tutti voi una bellissima notizia, un bel dono. E' questo: il Santo Padre ci ha inviato, per noi che siamo qui e per tutti nel mondo, tante persone, cristiani, donne e uomini di buona volontà che gli sono vicini, che pregano per lui, un saluto con un audio che ascoltiamo della sua voce, adesso", ha detto il cardinale Fernandez Artime introducendo il breve messaggio audio del Papa, salutato dall'applauso dei fedeli e dei cardinali presenti in piazza per il rosario. "Ci raccogliamo in preghiera per la salute del Santo Padre che abbiamo ascoltato adesso", ha detto quindi il porporato spagnolo, avviando la recita del rosario.