Lunedì un terremoto di magnitudo 5,2 ha scosso la California. Durante il sisma, allo zoo Safari Park di San Diego, un branco di elefanti si è preoccupato di proteggere i piccoli. In un video girato davanti al loro recinto si vedono gli animali prima correre in diverse direzioni, poi, gli esemplari più anziani, circondare i due cuccioli Zuli e Mkhaya che restano accucciati per diversi minuti mentre gli adulti si guardano intorno per prevenire le minacce. Secondo la San Diego Zoo Wildlife Alliance, si tratta di un meccanismo naturale di difesa chiamato “cerchio di allerta”.