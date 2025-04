Kate Middleton torna a farsi vedere con un look casual tra gli scout

Kate Middleton non si mostrava in pubblico da quando, a metà marzo, aveva preso parte alle celebrazioni per San Patrizio. Ora torna a farsi vedere in una veste più casual. La principessa, che si è presa del tempo lontano dai riflettori per stare con la sua famiglia, tramite il profilo condiviso con il marito William si è mostrata in abiti da trekking, alle prese con una passeggiata nella natura. Recentemente, infatti, Kate Middleton si è recata al Lake District per incontrare i membri di Scouts, organizzazione insignita del distintivo naturalista per il suo impegno nel sostenere iniziative sostenibili e nell'avvicinare i giovani alla natura. La principessa ha quindi colto l’occasione per mettere da parte il bon-ton a favore di un look comodo e adatto al trekking. Un outfit inusuale per Kate che però riesce a mantenere una grande eleganza, anche senza i suoi look principeschi.