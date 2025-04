Ancora convalescente a causa della polmonite per cui è stato a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli e con la voce affaticata, il Pontefice non ha voluto rinunciare a fare un augurio in prima persona ai tanti fedeli radunati a San Pietro

"Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua". Questi gli auguri di Papa Francesco ai fedeli dalla Loggia delle Benedizioni per l'Urbi et Orbi della Basilica di San Pietro. Ancora convalescente a causa della polmonite per cui è stato a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli e con la voce affaticata, il Pontefice non ha voluto rinunciare a fare un augurio in prima persona ai tanti fedeli radunati a San Pietro. Poi ha ceduto la parola al maestro di cerimonia per leggere il messaggio pasquale.