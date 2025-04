Nonostante l'aiuto del running back dei Buckeyes TreVeyon Henderson, la coppa finisce in pezzi e il vicepresidente americano ne lascia cadere a terra la base

Il trofeo del campionato nazionale di College Football si è spezzato tra le mani del vicepresidente americano JD Vance durante le celebrazioni sul prato sud della Casa Bianca. Al termine dei festeggiamenti in onore dei campioni dell'Ohio State Buckeyes, Vance, ex senatore dello Stato e laureato proprio a Ohio State, ha provato a sollevare il trofeo con l’aiuto del running back dei Buckeyes TreVeyon Henderson. Nel tentativo di alzare la coppa la base si è però staccata e il vicepresidente l’ha lasciata cadere a terra. Tra il pubblico alcuni sono rimasti a bocca aperta, mentre altri hanno riso e applaudito. "Non volevo che nessuno dopo l'Ohio State si riprendesse il trofeo, quindi ho deciso di romperlo” queste le parole ironiche pubblicate sui social da Vance.