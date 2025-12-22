Nel Parlamento turco sono scoppiati scontri tra deputati dell’AK Party e del CHP nell’ultimo giorno di dibattito sul bilancio. La rissa è nata da un acceso diverbio tra due parlamentari e si è rapidamente estesa ad altri membri dell’aula. I video mostrano pugni e spinte tra i deputati che hanno costretto il presidente dell’assemblea Numan Kurtulmuş a sospendere la seduta. La riunione è poi ripresa e il bilancio per il 2026 è stato approvato
Prossimi video
Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale Sarvarov
Mondo
AmericaFest, Nicki Minaj definisce JD Vance "assassino"
Mondo
Turchia, rissa in Parlamento tra deputati durante dibattito
Mondo
Incidente sul Nilo, morta una donna italiana
Mondo
Epstein file, ripubblicata la foto di Trump sparita
Mondo
Attacco Bondi Beach, attentatori hanno lanciato esplosivi
Mondo
Ucraina, attentato uccide a Mosca generale russo
Mondo