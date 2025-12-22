Turchia, rissa in Parlamento tra deputati durante dibattito

Nel Parlamento turco sono scoppiati scontri tra deputati dell’AK Party e del CHP nell’ultimo giorno di dibattito sul bilancio. La rissa è nata da un acceso diverbio tra due parlamentari e si è rapidamente estesa ad altri membri dell’aula. I video mostrano pugni e spinte tra i deputati che hanno costretto il presidente dell’assemblea Numan Kurtulmuş a sospendere la seduta. La riunione è poi ripresa e il bilancio per il 2026 è stato approvato