AmericaFest, Nicki Minaj definisce JD Vance "assassino"

Mondo

Durante l'AmericaFest, Nicki Minaj ha pronunciato una frase infelice definendo il vicepresidente USA JD Vance un “assassino”. La cantante, ospite a sorpresa dell’evento di Turning Point Usa, era sul palco con Erika Kirk, vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Parlando ai giovani, Minaj aveva appena indicato Donald Trump e Vance come “modelli straordinari” quando si è fermata rendendosi conto della gaffe. Erika Kirk ha sdrammatizzato ridendo e rassicurando Minaj, che ha risposto con un sorriso

