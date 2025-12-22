Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale Sarvarov

Mondo

Un'automobile è esplosa nel cortile di un edificio nella zona sud di Mosca causando la morte del tenente generale 56enne Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo

Prossimi video

Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale Sarvarov

Mondo

AmericaFest, Nicki Minaj definisce JD Vance "assassino"

Mondo

Turchia, rissa in Parlamento tra deputati durante dibattito

Mondo

Incidente sul Nilo, morta una donna italiana

Mondo

Epstein file, ripubblicata la foto di Trump sparita

Mondo

Attacco Bondi Beach, attentatori hanno lanciato esplosivi

Mondo