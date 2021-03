3/12 ©LaPresse

Entro la fine di giugno "i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose. E a metà del prossimo mese registreremo un sensibile miglioramento, con una riduzione dei ricoveri. Termineranno le zone rosse nelle regioni". Lo dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. In aprile "non ci sarà alcun rallentamento" della campagna vaccinale. Salvo che non cominci a circolare "una variante del virus che eluda i vaccini, cosa al momento non prevedibile, la strada è davvero in discesa", aggiunge

