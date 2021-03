Scuola, ricerca: lezioni in presenza non spingono la curva dei contagi

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, uno studio condotto da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici, tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano, ha incrociato le cifre del ministero dell’Istruzione, di aziende sanitarie e Protezione civile. Il risultato attesterebbe che il tasso di positività tra i ragazzi che frequentano le scuole è inferiore all’1% dei tamponi Condividi:

In Italia non ci sarebbe una correlazione significativa tra diffusione dei contagi e lezioni in presenza. È questa la conclusione a cui è arrivata la ricerca - la prima di questo tipo in Italia - condotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano. “Il rischio zero non esiste, ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio", sintetizza l’epidemiologa e biostatistica, come scrive il Corriere della Sera (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELLA PANDEMIA).

Lo studio su un campione di circa 7,3 milioni di studenti approfondimento Dad e smart working: come proteggersi dalle onde radio Gli studi, sempre secondo quanto scrive il Corriere, analizzano i dati del Miur e li incrociano con quelli delle Ats e della Protezione civile, fino a coprire un campione iniziale pari al 97% delle scuole italiane: più di 7,3 milioni di studenti e 770mila insegnanti. “I numeri dicono che l’impennata dell’epidemia osservata tra ottobre e novembre non può essere imputata all’apertura delle scuole”: il tasso di positività dei ragazzi rispetto al numero di tamponi eseguito è inferiore all’1%. “Di più: la loro chiusura totale o parziale, ad esempio in Lombardia e Campania, non influisce minimamente sui famigerati indici Kd e Rt”, spiega l’esperta. Il ruolo degli studenti nella diffusione del contagio Il ruolo degli studenti nella trasmissione del coronavirus sarebbe quindi marginale: “I giovani contagiano il 50% in meno rispetto agli adulti, veri responsabili della crescita sproporzionata della curva pandemica. E questo si conferma anche con la variante inglese”. In altre parole, "i focolai da Sars-Cov 2 che si verificano in classe sono molto rari (sotto il 7% di tutte le scuole) e la frequenza nella trasmissione da ragazzo a docente è statisticamente poco rilevante. Quattro volte più frequente che gli insegnanti si contagino tra loro, magari in sala professori".