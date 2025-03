Cagliari, 28enne trovata morta in mare. Scomparso il fidanzato: ricerche in corso

La coppia era stata vista ieri mattina mentre passeggiava sulla scogliera. In tarda mattinata un’escursionista ha notato il cadavere della giovane in mare mentre in serata è stato trovato sugli scogli il borsello coi documenti del fidanzato

Una ragazza di 28 anni, Manola Mascia, è stata trovata senza vita in mare a Cala Fighera, nel Cagliaritano, mentre non si hanno più notizie del suo fidanzato, il 33enne Paolo Durzu. La coppia era stata vista ieri mattina mentre passeggiava sulla scogliera. In tarda mattinata un’escursionista ha notato il cadavere della giovane in mare mentre in serata è stato trovato sugli scogli il borsello coi documenti del fidanzato.