Piersanti Mattarella, nuove verifiche su delitto: indagini su impronta

Sono stati notificati oggi, anche ai familiari di Piersanti Mattarella, gli avvisi per un accertamento tecnico irripetibile nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio del Governatore ucciso il 6 gennaio 1980 davanti alla sua abitazione. Nei giorni scorsi lo stesso avviso era stato notificato ai due nuovi indagati, i killer mafiosi Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. Il prossimo 12 giugno sarà conferito l’incarico ai periti per una comparazione biologica su una vecchia impronta trovata sulla macchina usata dai killer per la fuga dopo l’omicidio. La Procura di Palermo ha disposto accertamenti tecnici con le nuove tecnologie disponibili per estrarre il dna dall'impronta, ritrovata 45 anni fa nello sportello lato guidatore della Fiat 127 utilizzata dai sicari per la fuga dopo avere assassinato l'allora presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella. L'impronta fu isolata subito dopo il delitto, ma fu considerata inutilizzabile per potere svelare l'identità di chi l'aveva lasciata sulla carrozzeria.