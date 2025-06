Studenti di Milano disegnano e donano 30 divise a scuola in Tanzania

Il progetto ha unito creatività, impegno sociale e formazione, e ha al centro il diritto all'educazione per tutti e tutte. L'evento conclusivo del "Kandinsky for Amani", realizzato in collaborazione tra l'associazione di volontariato Amani Education e il liceo Kandinsky, si svolgerà domani, martedì 10, alle ore 18 presso la Biblioteca Chiesa Rossa di Milano

Oltre 100 studenti delle classi di moda, grafica e audio/video di Milano hanno disegnato e realizzato 30 divise scolastiche destinate alle ragazze della Kisaki Secondary School, scuola secondaria costruita con il supporto di Amani Education Odv in un’area rurale della Tanzania. Il progetto ha unito creatività, impegno sociale e formazione, e ha al centro il diritto all'educazione per tutti e tutte. L'associazione Amani Education, fondata dal capitano dell'Olimpia Milano Pippo Ricci, terrà l'evento conclusivo del progetto "Kandinsky for Amani" - nato dalla collaborazione con l'Istituto Professionale Kandinsky di Milano - martedì 10 giugno, dalle 18:00 alle 21:00, presso la Biblioteca Chiesa Rossa di Milano (via S. Domenico Savio 3).

Viaggio in Tanzania

A luglio Giampaolo Ricci volerà in Tanzania con la sua Amani per consegnare personalmente le divise alle ragazze della scuola di Kisaki, portando con sé il messaggio, i volti e la creatività dei giovani studenti milanesi. Un gesto simbolico e concreto, che segna un ulteriore passo verso un sogno ancora più grande: costruire un ponte stabile tra Milano e la Tanzania, favorendo in futuro scambi formativi e accoglienza temporanea in Italia per alcuni studenti tanzaniani.