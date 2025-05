Bill Gates dona 200 miliardi di dollari alla propria fondazione

La critica a Musk

L'annuncio di Gates, non a caso, è arrivato nel momento in cui diversi governi, compreso quello statunitense, stanno attuando un taglio agli aiuti internazionali e ai finanziamenti per la ricerca. Giorni prima, lo stesso Gates, durante un’intervista al Financial Times, si era scagliato contro il multimiliardario statunitense Elon Musk, capo del Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE), in merito alla sua volontà di chiudere l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (UsAid), l’ente che dal 1961 si occupa di fornire aiuti umanitari e assistenza per lo sviluppo in decine di Paesi in tutto il mondo. "Milioni di persone moriranno, nei prossimi 4-6 anni, a causa della riduzione dei finanziamenti" ha evidenziato Gates, aggiungendo che non saranno sufficienti i fondi della filantropia privata per compensare i tagli all’UsAid. “Non è una bella immagine quella dell’uomo più ricco del mondo che sta uccidendo i bambini più poveri del mondo” commenta il cofondatore di Microsoft, spiegando che lo smantellamento dell’agenzia rischia di causare una nuova ondata di morti che andrebbe “ben oltre qualsiasi eliminazione degli sprechi”.