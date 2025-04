Bill Gates: "I miei figli erediteranno solo l'1% del mio patrimonio"

Un’affermazione, rilasciata durante il podcast “Figuring Out With Raj Shamani”, che ha suscitato reazioni contrastanti all'interno dell'opinione pubblica, ma che rimane in linea con la filosofia di vita dell’imprenditore miliardario

Bill Gates, durante un’intervista di Raj Shamani, podcaster indiano, ha affermato che intende lasciare in eredità ai suoi tre figli - Jennifer (28 anni), Rory (25 anni) e Phoebe (22 anni) – solamente l’1% del suo patrimonio. Una decisione che, sul web, ha scaturito reazioni contrastanti, ma che, alla fine, incarna i valori che il principale fondatore di Microsoft Corporation vorrebbe trasmettere non solo a loro tre, ma a tutti i giovani: costruire il proprio successo da soli, senza adagiarsi su ciò che qualcun altro ha già costruito prima. Gates, sottolineando che non farebbe un favore ai suoi figli se lasciasse loro più soldi, appare fermo su questa scelta: “Voglio dar loro l'opportunità di non essere oscurati dall'incredibile fortuna e dalla buona sorte che ho avuto io”.