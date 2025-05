Trump minaccia l’Europa: dazi al 50% dall’1 giugno. Mercati in calo

Il presidente statunitense torna a evocare lo spettro della guerra commerciale con l’Ue: “È molto difficile avere a che fare con l'Unione Europea, formata con l'obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio. Non cerco un accordo”. Sefcovic ai negoziatori: “Vogliamo l'intesa ma senza minacce”. Reazione negativa delle Borse ascolta articolo

Donald Trump è tornato a minacciare l'Unione Europa evocando l’imposizione di dazi al 50% a partire dal primo giugno. Le trattative in corso "non stanno andando da nessuna parte", ha scritto il presidente degli Usa sul suo social Truth, avvertendo: "Non cerco un accordo". Nel mirino del tycoon non c'è solo l'Ue: poco prima dell'affondo contro Bruxelles, Trump ha infatti evocato tariffe del 25% per l'iPhone se Apple non lo produrrà negli Stati Uniti. Le Borse del Vecchio Continente calano, perdendo in mezza seduta ben 183 miliardi di euro.

La guerra commerciale di Trump L'Europa è da mesi uno dei bersagli preferiti di Trump nella sua guerra commerciale. L'inquilino della Casa Bianca ha denunciato ripetutamente l'"inaccettabile" deficit commerciale americano nei confronti dei 27. "L'Ue è stata creata con lo scopo primario di trarre vantaggio dagli Stati Uniti in termini commerciali, ed è molto difficile da gestire. Ha forti barriere commerciali, l'iva, sanzioni aziendali ridicole, barriere commerciali non monetarie, manipolazioni monetarie, cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane", ha illustrato Trump su Truth motivando la sua decisione di “raccomandare" dazi al 50%" mentre era atteso un nuovo confronto negoziale tra il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, e uno dei due negoziatori americani, Jamieson Greer. La replica dell’Ue Proprio Sefcovic, al termine dei colloqui, ha tenuto il punto: "L'Ue è pienamente coinvolta e impegnata a garantire un accordo che vada bene per entrambi. La Commissione Ue è pronta a lavorare in buona fede. Il commercio tra Ue e Usa non ha eguali e deve essere guidato dal rispetto reciproco, non dalle minacce. Siamo pronti a difendere i nostri interessi". A cercare di spiegare la logica della minaccia di Trump all'Europa è stato il segretario al Tesoro Scott Bessent, il 'negotiator-in-chief' nel commercio. Il presidente ritiene che le proposte dell'Ue sui dazi "non sono buone e di qualità come quelle presentate da altri" Paesi, ha detto ai microfoni di Fox ribadendo come l'Ue ha un "problema di azione collettiva" con i singoli Paesi che non sanno cosa l'Ue sta negoziando. La minaccia di Trump - ha aggiunto - è una risposta al ritmo europeo nelle trattative. Vedi anche Dazi Trump contro l'Ue, che effetto avrebbero e chi li pagherebbe?

Le tappe Dopo aver imposto dazi al 20% contro l'Ue il 2 aprile, Trump ha concesso una pausa di 90 giorni per cercare di raggiungere un accordo. Ora, a metà strada dalla scadenza del 9 luglio, il presidente alza il tiro ed evoca tariffe al 50%, più del doppio rispetto a quelle annunciate il “giorno della liberazione”. All'interno della Casa Bianca molti ritengono la minaccia sia solo uno strumento negoziale e sono convinti che Trump non vi darà seguito. Molti osservatori invece si sono detti particolarmente preoccupati perché a rischio c'è l'economia l'Europea ma anche quella americana, sulla quale pesa il macigno di un deficit e un debito elevati che le sono già costati il downgrade da parte di Moody's. Cosa può succedere Le critiche e le minacce all'Europa alimentano poi l'incertezza sugli altri accordi commerciali ai quali l'amministrazione Trump sta lavorando e di cui si conoscono pochi dettagli. Secondo indiscrezioni, nelle trattative in corso stanno emergendo disaccordi sempre maggiori anche con i governi più propensi a stringere intese commerciali con gli States. "I termini proposti dagli Stati Uniti sono terribili", hanno riferito alcune fonti ai media americani, spiegando come inizia a trapelare la volontà di Washington di ottenere solo concessioni e non negoziare veramente. Vedi anche Dazi, Tajani: la nostra linea è arrivare ad un accordo