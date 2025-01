Bill Gates, arriva l'autobiografia del fondatore di Microsoft

Un'autobiografia che racconta una vita straorinaria, dall'infanzia al successo planetario. Bill Gates, oggi 69 anni, fondatore della Microsoft, si è raccontato in alcune interviste in previsione del lancio del suo libro Source Code - I miei inizi (uscita globale il 4 febbraio, in Italia per Mondadori), primo di una trilogia, in cui il magnate della tecnologia racconta la sua vita, tra successi e momenti dolorosi. Una storia che va dalla sua infanzia fino alla fine degli anni ’70, quando Microsoft ha firmato il suo primo contratto con Apple.

Un "errore" il divorzio da Melania



Gates ha definito "un errore" il suo divorzio da Melinda French Gates. In una recente intervista pubblicata dal britannico The Times of London, e ripresa poi dai media Usa, il co-fondatore miliardario di Microsoft ha detto che il divorzio è stato un "errore di cui mi pento". Ce ne sono altri di pentimenti, ha aggiunto, "ma nessuno che conta". La coppia di miliardari filantropi annunciò la fine del matrimonio dopo 27 anni nel maggio 2021. Nell'intervista al giornale britannico rilasciata in vista della pubblicazione suo libro Gates ha detto: "C'è un qualcosa di straordinario nel trascorrere la tua intera vita adulta con una persona per via dei ricordi e della profondita' delle cose fatte e dell'avere figli insieme. Quando io e Melinda ci siano conosciuti, stavo avendo abbastanza successo ma non un successo assurdo. Quello e' arrivato quando eravamo gia' insieme. Quindi lei mi ha visto attraversare tante cose".