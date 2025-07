Sailornet, il servizio di assistenza in mare su misura

Il dispositivo satellitare è uno strumento indispensabile per chi pratica la nautica da diporto in mare aperto: un compagno silenzioso che entra in gioco solo quando serve. Lo abbiamo provato (ha collaborato Eric Cervi)

Navigare per passione è sicuramente una delle esperienze più appaganti ma chi pratica la nautica da diporto sa quanto sia importante avere sistemi affidabili di comunicazione e sicurezza, soprattutto quando ci si allontana dalla costa e ci si avventura in zone dove la copertura dei telefoni cellulari non arriva. In questo contesto, il servizio Sailornet rappresenta ormai dal 2002 un riferimento nel settore e con il nuovo sistema satellitare si posiziona sicuramente tra le novità più interessanti del mondo nautico con una soluzione preziosa, discreta e soprattutto rassicurante. L’abbiamo provato.

Che cos’è Sailornet?

Sailornet è un servizio di assistenza in mare, paragonabile per rendere più semplice il tutto ad un carroattrezzi in strada. Anche con una barca ben equipaggiata infatti (come per le auto), possono verificarsi imprevisti: un'avaria, un blackout elettrico, un guasto motore o semplicemente un errore umano. In queste situazioni, a differenza della strada, avere un servizio di assistenza in mare affidabile fa la differenza. Il nuovo cuore del sistema Sailornet è un servizio satellitare per emergenze, pensato per fornire una linea di comunicazione sicura e diretta in caso di necessità, quando i tradizionali telefoni cellulari non funzionano più. È una sorta di "rete di salvataggio", da attivare solo quando davvero serve, ma la cui sola presenza a bordo fa una grande differenza.

Copertura e affidabilità

Uno degli aspetti più importanti è appunto la copertura dove la rete cellulare è assente. Non si tratta solo di una chiamata qualsiasi: il servizio si appoggia a una rete satellitare affidabile, con tempi di risposta rapidi, fattore fondamentale in caso di emergenza reale. Dietro a questo servizio c’è una centrale operativa con personale altamente qualificato e multilingue operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette. Oltre ad una rete capillare di oltre 5.000 punti assistenza distribuiti in tutto il Mediterraneo che possono intervenire tempestivamente in caso di necessità.