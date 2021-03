Covid, fondatori BioNTech: possibile stop a restrizioni a fine estate

Secondo Ugur Sahin e Ozlem Tureci, i fondatori dell'azienda farmaceutica tedesca BioNTech, che ha realizzato insieme all'americana Pfizer il primo vaccino anti-Covid ad essere stato autorizzato in Europa, in Germania le restrizioni per arginare i contagi da Covid-19 termineranno in autunno. E "in molti Paesi in Europa e negli Stati Uniti, probabilmente alla fine dell'estate saremo in grado di non dover più andare in lockdown". Lo ha dichiarato Ugur Sahin, cofondatore e amministratore delegato di BioNTech, in un'intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag, precisando che il "virus non scomparirà", e che in Germania la situazione sarà più gestibile "non appena circa il 70% della popolazione sarà stato vaccinato".