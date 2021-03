Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino di oggi. LIVE

Vaccino, Cavaleri(Ema): "Ad aprile ispezioni in Russia su Sputnik"

L'Ema farà delle ispezioni in Russia ad aprile per lo Sputnik, sulla produzione e sullo studio clinico. Lo ha annunciato il responsabile della strategia vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri a 'Che tempo che fa'. Per il vaccino russo l'Ema ha iniziato "la revisione a cicli che avviene solo per i vaccini promettenti: i dati vengono visti in corso per procedere, quando il dossier e' completato, con un'approvazione veloce". "Stiamo guardando tre vaccini - ha aggiunto Cavaleri - Sputnik, Curevac e Novavax. Nei prossimi mesi vedremo un aumento massiccio della produzione di questi farmaci".