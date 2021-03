A livello nazionale, secondo i dati Agenas del 21 marzo, i posti in rianimazione occupati da pazienti con coronavirus sono il 38%, ben oltre la soglia critica fissata al 30. I pazienti in terapia intensiva, secondo il bollettino del ministero della Salute del 22 marzo, sono in totale 3.510 (+62). Mentre i casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 13.846, su 169.196 tamponi