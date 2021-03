Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Entro oggi sono attese in Italia un milione di dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer, col Governo che si dice pronto ad aiutare le regioni più difficoltà nella somministrazione. In Lombardia il governatore Fontana ha rimosso il cda di Aria, la società nel mirino per i ritardi della campagna vaccinale. Raggiunto intanto il picco della terza ondata in Italia: frenano contagi e ricoveri, diminuiscono i casi nelle rsa. La Germania è in una "nuova pandemia" a causa delle varianti del Covid e resterà in lockdown fino al 18 aprile, afferma la Merkel. La cancelliera tedesca appoggia il blocco alle esportazioni dall'Ue se AstraZeneca non rispetterà le consegne.