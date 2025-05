Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio

Casarini: "Non ci faremo spaventare"

Immediata la reazione di Luca Casarini, che prova a ribaltare le accuse. "Non ci faremo spaventare da nessuno. Sappiamo benissimo cosa abbiamo fatto: abbiamo aiutato 27 persone, lasciate in mezzo al mare per 38 giorni. Questo processo diventerà l'occasione per chiedere conto a ministri, governi e autorità, sul perché queste persone sono state abbandonate. Diventerà un processo all'omissione di soccorso". Una linea ribadita anche da uno difensori della Ong, l'avvocato Serena Romano. "Sentiremo in aula anche i vertici della Maersk che ci diranno che non c'è stato nessun accordo economico con la Mare Jonio, poi porteremo in aula anche i naufraghi per raccogliere la loro. Questo è un processo ai soccorsi".